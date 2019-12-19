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  • 19.12.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 18:15

şartsız üzerinden belediyeye personel alınacak! İşte

şartsız üzerinden onlarca belediyeye personel alımı yapılacak. Bu bağlamda vatandaşlar İŞKUR resmi internet sitesine akın etti. Onlarca belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de açıklıyoruz. Belediye; illerde, ilçelerde ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı bir örgüttür. Belediye; bulunduğu bölgenin temizlik, aydınlatma, esnaf denetimi gibi esaslarını kontrol etmek ile hükümlü bir yapıdır ve tüzel kişiliğe sahiptir. Peki İŞKUR aracılığı ile belediyeye personel alım başvuru şartları nedir? İşte ...

KPSS şartsız İŞKUR üzerinden belediyeye personel alınacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda onlarca belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor.

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