37 Belediye, İŞKUR sayfasında yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 37 farklı belediye ve kamu iştirakleri KPSS şartı olmadan, farklı meslek guruplarından en az ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden KPSS'siz toplam 640 personel alımı yapacaktır. Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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