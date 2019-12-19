Bekçilik sözlü mülakatları sonuçlarında heyecan dorukta! 2019 bekçilik sözlü mülakat ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında bekçilik sözlü mülakatları 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sözlü mülakatların tamamlanmasının üzerinden iki ay geçti. Adaylar sonuçlar için müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.