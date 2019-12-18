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  • 18.12.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 14:43

Son viraja girildi! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? DİB başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, sözlü mülakat ile 10 personel alımı yapılacak. 10 Aralık'ta başlayan başvuru sürecinde son viraja girildi. Henüz başvuru yapmamış olan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır?

Diyanet personel alımı ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü mülakat ile personel alımı yapıyor. Personel alımına ilişkin ilanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar ilana yoğun ilgi gösterdi. Yapılan açıklamada, lisans mezunu 2 prodüktör, önlisans mezunu 2 ve lisans mezunu 2 kameraman, ön lisans mezunu 2 montajcı ve ön lisans mezunu 2 ses kayıtçısı olmak üzere toplam 10 adet personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Aralık'ta başlayan başvuru işlemleri 24 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Başvurular, (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

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