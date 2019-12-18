Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 525 hemşire ve 2 bin 182 ebe alımı yapacak. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar hemşire ve ebe alımı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Tercihler için geri sayım başladı. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İşte Sağlık Bakanlığı 7 bin hemşire ve 2 bin ebe alımı hakkında detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

13 Aralık tarihinde başlayan tercihler 19 Aralık 2019 tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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