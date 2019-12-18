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  • 18.12.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 19:21

Son gün yaklaştı! 7 bin hemşire ve 2 bin ebe alımı yapıyor! Başvuru şartları nelerdir?

Yakın bir süreçte 17 bin 689 personel alımı başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Müjdeli haberin ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve detaylar yer alıyor. KPSS 2019/7 tercihi yapacak olan sağlık bölümü mezunları şimdi alımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alımların 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe alımı olarak yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için son gün ne zaman? İşte alıma dair detaylar...

Sağlık Bakanlığı hemşire ve ebe alımı yapıyor!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 525 hemşire ve 2 bin 182 ebe alımı yapacak. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar hemşire ve ebe alımı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Tercihler için geri sayım başladı. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İşte Sağlık Bakanlığı 7 bin hemşire ve 2 bin ebe alımı hakkında detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

13 Aralık tarihinde başlayan tercihler 19 Aralık 2019 tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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