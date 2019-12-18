Sağlık Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 13 Aralık'ta başlayan KPSS 2019/7 tercih işlemleri devam ediyor. Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Ebe, Fizyoterapist, Perfüzyonist gibi kadrolara yapılacak personel alımına ilişkin tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman bitiyor? KPSS 2019/7 tercih kılavuzu ile kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS 2019-7 tercih kılavuzu yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercihler, KPSS-2019/7 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)