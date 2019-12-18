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  • 19.12.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 07:11

personel alımı başvuru son gün! ? Başvuru şartları nedir?

KPSS 2019/7 tercihlerinde son viraja girildi. 'na yapılacak personel alımı için başlatılan KPSS 2019/7 tercih işlemleri bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapamamış olan vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? KPSS 2019/7 tercihleri için şartlar nedir?

Bugün sona eriyor...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercihleri ile personel alımı yapacak. İlgili ilana başvurular 13 Aralık'ta başlamıştı. Ebe, Diyetisyen, Psikolog, Sağlık Teknisyeni, Hemşire gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için başvurular bugün sona eriyor. KPSS 2019/7 tercihleri ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? KPSS 2019/7 tercihleri için şartlar nedir? İşte cevaplar...

KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

13 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri 19 Aralık'ta yani bugün sona eriyor. Tercih işlemleri, saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Tercihler, KPSS-2019/7 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

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