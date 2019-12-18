Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılacak alımlara dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları 9 Aralık 2019'da başladı, 10 Ocak 2020 tarihinde son bulacak.