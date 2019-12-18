Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 18.12.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58

personel alımı yapacak! Uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

tarafından personel alımı yapılacağına dair duyurunun yapılmasıyla birlikte gözler ilana dair detaylara çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 uzman yardımcısı alacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak!

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılacak alımlara dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları 9 Aralık 2019'da başladı, 10 Ocak 2020 tarihinde son bulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMilli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak! Uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri