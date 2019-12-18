KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KPSS 2019/8 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS 2019-8 tercih kılavuzu yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 25 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2019/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2019/8 KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

Tercihler, KPSS-2019/8 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.