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  • 18.12.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:10

ve Jandarma şartsız memur alımı yapacak! İşte şartlar

Komutanlığı Türkiye İş Kurumu arayıcılığı ile şartı olmadan 24 memur alımı yapacağını açıkladı. Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı için Armador, Kaynakçı, Elektrikçi, Elektronikçi, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni , Tesviyeci, Raspacı , Tornacı, Mekaniker, Kızakçı unvanları için toplamda 19 kontenjan ayrıldığı belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı ise bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 9 unvanda 19 devlet memuru ve 22 unvanda 94 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik KPSS'siz memur alımı 2019! Başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Sahil Güvenlik ve Jandarma personel alımı yapıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'na işçi alımı yapılacağını duyurdu. Toplamda 19 kontenjan ayrıldığı belirtilen duyurunun şartları merakla araştırılmaya başlandı. Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye Iş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMIR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir. Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek.

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