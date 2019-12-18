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  • 18.12.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 12:02

üzerinden ve personel alımına başladı! 2600 TL maaş...

tarafından 2600 lira maaşla ve 'e personel alımı yapılacak. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden de BİM ve A101 marketlere başvuru alınmaktadır. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyuruda alım yapılacak kadrolar haberimizde.

BİM ve A101 personel alımına başladı-2600 TL maaş...

BİM ve A101 marketler tarafından art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte başvuru sayfası ve başvuru ekranı. Alımları İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden meydana getirecek olan BİM, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişilerin başvurularını kabul edecek. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak? Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

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