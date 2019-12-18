BİM ve A101 marketler tarafından art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte başvuru sayfası ve başvuru ekranı. Alımları İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden meydana getirecek olan BİM, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişilerin başvurularını kabul edecek. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak? Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

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