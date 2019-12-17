Orman Muhafaza Memuru mülakat sonuçları, günün en çok aranulanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında Orman Muhafaza Memuru alımı için başvurular 24 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında alınmış, başvuru yapan adaylardan mülakatlara katılanlar sonuçları beklemeye başladı. Gözler OGM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, Orman Muhafaza Memuru mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ORMAN MUHAFAZA MEMURU MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak, sonuçların ne zaman açıklanacağo konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçları, OGM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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