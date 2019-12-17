2000/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik vazifesini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak vatandaşların 2020 Şubat celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı MSB'den yapılan duyurunun ardından belli oldu. 2000/1 döneminde askere gidecek vatandaşlar şimdi heyecanla askerlik yerlerinin açıklanacağı anı bekliyor. Peki, Şubat 2020 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

2020 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...