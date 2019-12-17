Aralık ayı memur ve personel alım ilanları! KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar oldukça merak ediliyor. Aralık ortalarına geldiğimiz şu günlerde yılın son memur personel alım ilanları yayımlanmaya başladı. İşte 2019 Aralık için güncel memur personel ve işçi alım listesi.Kasım ayının bitmesi ile birlikte kamu personeli alımları ve memur alımları 2019 yılının son ayında canlılık göstererek kamuya alımlar için binlerce kişilik ilan yayımlandı. Aralık ayında memur personel alımı yapacak kamu kurumları hakkında bilgileri aktaracağız. Bu haberimizde alım yapılacak kadrolar, Alım yapacak kurumlar Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında bilgiler vereceğiz. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar...

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