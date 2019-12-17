EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayı içerisinde engelli memur alımı yapılacağını bildirmişti. Alımların ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuza göre gerçekleştirileceği duyuruldu. Engelli kadrosunda çalışmak üzere tercih yapmayı bekleyen vatandaşlar ÖSYM'nin duyurular sayfasını yakından takip ediyor. Peki, EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2019 Engelli memur alımı için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin kısa sürede başlaması bekleniyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tarihlerde belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bakan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.