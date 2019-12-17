Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre, lisans mezunu 2 prodüktör, önlisans mezunu 2 ve lisans mezunu 2 kameraman, ön lisans mezunu 2 montajcı ve ön lisans mezunu 2 ses kayıtçısı olmak üzere toplam 10 adet personel alımı gerçekleştirilecek. 10 Aralık'ta başlayan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru şartları neler? DİB personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Aralık'ta başlayan başvuru işlemleri 24 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Başvurular, (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

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