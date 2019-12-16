TBMM 'den geçen kanun teklifi ile vergilerde bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? Vergi borcu affı ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor. En son Resmi Gazete'de 05/01/2019 tarihinde 7143 sayılı kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 28 maddeden oluşmakta olup, ilk 12 maddesi vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyordu.

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