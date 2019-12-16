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  • 16.12.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 17:48

olanlar dikkat: Yüzde 50 indirim fırsatı geldi

Binlerce vatandaşın beklediği affı için yeni bir gelişme yaşandı. son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısı TBMM 'ye geldi ve Meclisten geçerek kanun haline geldi. Söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesi ile birlikte Türkiye'de 3 yeni vergi daha ortaya çıktı.Konaklama vergisi, Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında vatandaşlardan 3 yeni vergi daha alınacak.

Vergi borcu affı son dakika çıktı mı, var mı?

TBMM 'den geçen kanun teklifi ile vergilerde bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? Vergi borcu affı ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor. En son Resmi Gazete'de 05/01/2019 tarihinde 7143 sayılı kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 28 maddeden oluşmakta olup, ilk 12 maddesi vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyordu.

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