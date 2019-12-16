Binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısı TBMM 'ye geldi ve Meclisten geçerek kanun haline geldi. Söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesi ile birlikte Türkiye'de 3 yeni vergi daha ortaya çıktı.Konaklama vergisi, Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında vatandaşlardan 3 yeni vergi daha alınacak.

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