Şehir hastanesi ve Kızılay 3-5 bin lira maaşla KPSS şartsız personel alımı yapacak. Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine ve Türk Kızılay'ı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Ayrıca şehir hastaneleri için ise; 3 ilde şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtildi. Konya , Elazığ ve Ankara illerinde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

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