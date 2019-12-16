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  • 16.12.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 18:14

3-7 bin lira maaşla ve personel alacak! İşte

şartsız ve 3-7 bin lira maaşla personel alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından personel alımları yapılacak. personel alımları için tüm detayları sayfamızda verdik. Şehir hastaneleri personel alımların bakacak olursak; İnsan Kaynakları Müdürü Alımı, Biyomedikal Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar mensubu, Kalite Müdürü, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Laboratuvar Sorumlusu şeklinde pozisyonlarda personel alımı olacak. Son olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte Şehir hastanesi ve Kızılay personel alım ı...

3-7 bin lira maaşla Şehir hastanesi ve Kızılay personel alacak

Şehir hastanesi ve Kızılay 3-5 bin lira maaşla KPSS şartsız personel alımı yapacak. Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine ve Türk Kızılay'ı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Ayrıca şehir hastaneleri için ise; 3 ilde şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtildi. Konya , Elazığ ve Ankara illerinde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

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