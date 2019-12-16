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  • 16.12.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 10:08

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Aralık ÖGG sınav soruları ve cevapları

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldi. Sınav 8 Aralık'ta yapılmıştı. Peki, 85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 8 Aralık ÖGG sınav soruları ve cevapları...

85. Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımları sürüyor. 8 Aralık'ta gerçeekleştirilen 85. Dönem Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardınadn sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 8 Aralık ÖGG sınav soruları ve cevapları...

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 27 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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