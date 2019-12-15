Kızılay iş arayanlara sunduğu iş fırsatları ile istihdama büyük bir katkı sağlıyor. Son olarak yayınlanan personel alım ilanında da Kızılay iş arayanlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca Kızılay'ın yayınladığı KPSS şartsız personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları arasında ilk olarak, Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak, İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olma şartlarının arandığı bildirildi. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte KPSS şartsız personel alım şartları ve detayları....



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