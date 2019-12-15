Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 15.12.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 17:37

farklı meslekler için binlerce personel alımı yapacak! , ve ...

Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden farklı meslek gruplarında personel alımları da devam ediyor. İŞKUR’da açılan yeni ilanlarda toplamda 2 bin 156 personel alımı yapılacak olup 394 alanda adaylar hem özel hem de kamu kurumları bünyesinde görevlendirilecektir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada alımı Beden İşçisi alımında görülmekle birlikte bu meslek grubunda 2156 açık iş ilanı bulunmaktadır. İşte İŞKUR farklı meslekler için personel alım başvuru şartları ve detaylar

İŞKUR farklı meslekler için binlerce personel alımı yapacak!

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken İŞKUR üzerinden çeşitli illerde farklı kadrolarda alımlar yapılacağı ilan edildi. Kadro dağılımı ve il il alım miktarı için haberimizi inceleyiniz. İlgili meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar ilk olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek sağ üstte "Meslek" yazan kısma ilgili meslek grubunun adını yazarak ve isterlerse diğer filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapabilmektedir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı olmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR farklı meslekler için binlerce personel alımı yapacak! Çağrı merkezi, temizlik görevlisi ve kasiyer...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri