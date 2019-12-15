Kızılay personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda işsizliğin azaltılmasına da büyük bir katkı sağlıyor. Buna paralel olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. Şimdi adaylar

Kızılay bünyesinde görev almak için personel alım şartlarını araştırıyor. Kızılay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında açıklanan iş tanımı yanında bazı görevleri de yerine getirmesi istendi. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte KPSS şartsız personel alım şartları ve detayları.... Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar.



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ