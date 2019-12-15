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  • 16.12.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:28

7 bin lira maaşla şartsız personel alım başvuru şartları nedir?

iş arayanlara sunduğu iş fırsatları ile a büyük bir katkı sağlıyor. Son olarak yayınlanan personel alım ilanında da Kızılay iş arayanlar için yapacağını duyurdu. Ayrıca Kızılay'ın yayınladığı şartsız personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları arasında ilk olarak, Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak, İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olma şartlarının arandığı bildirildi. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte personel alım şartları ve detayları....

KPSS şartsız 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacak!

Kızılay personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda işsizliğin azaltılmasına da büyük bir katkı sağlıyor. Buna paralel olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. Şimdi adaylar
Kızılay bünyesinde görev almak için personel alım şartlarını araştırıyor. Kızılay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında açıklanan iş tanımı yanında bazı görevleri de yerine getirmesi istendi. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte KPSS şartsız personel alım şartları ve detayları.... Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar.


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