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  • 15.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 11:48

2020 yılı ları başladı mı? Bekçilik 2020 alım şartları neler?

Binlerce aday bekçi olabilmek için ilanları yakından takip ediyor. 2019 yılında bayahı bir ı yapıldı. Adaylar şimdi 2020 yılında bekçi alımı olup olmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda ları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. Bekçi olmak isteyen adayların, 2020 bekçilik alımı tarihleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bekçi, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumludur.

2020 bekçi alımları son dakika başladı mı? İşte şartlar

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bekçi alımında başvuru şartlarına bazı maddeler eklendi. Gündeme gelen haberlerin ardından, bekçi olmak isteyen adayların, 2020 bekçilik alımı tarihleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bekçi İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri dönmüştü.

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