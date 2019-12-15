Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bekçi alımında başvuru şartlarına bazı maddeler eklendi. Gündeme gelen haberlerin ardından, bekçi olmak isteyen adayların, 2020 bekçilik alımı tarihleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bekçi İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri dönmüştü.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ