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  • 14.12.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 18:54

Subay, astsubay, sözleşmeli er, uzman çavuş ne kadar maaş alıyor? İşte rütbe rütbe güncel maaş listesi

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar MSB personel alımı ilanlarını beklemeye başladı. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olan sözleşmeli er, uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuruları da merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. Peki, Subay, astsubay, sözleşmeli er, uzman çavuş ne kadar maaş alıyor? İşte güncel maaş listesi...

Uzman erbaş, astsubay, subay maaşları ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarih aralığında subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımları yapılıyor. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ise MSB tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor. Vatandaşlar aynı zamanda subay, astsubay, sözleşmeli er, uzman çavuş ne kadar maaş alıyor sorusuna da yanıt arıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Göreve yeni başlayan uzman erbaş maaşları değişkenlik gösterebilmektedir. Göreve yeni başlayan bir uzman erbaş 4.452 lira ile 4.791 lira arasında maaş almaktadır. Uzman erbaşın maaşı evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek olabilir.

Sözleşmeli er maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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