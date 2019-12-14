Subay, astsubay, sözleşmeli er, uzman çavuş ne kadar maaş alıyor? İşte rütbe rütbe güncel maaş listesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarih aralığında subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımları yapılıyor. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ise MSB tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor. Vatandaşlar aynı zamanda subay, astsubay, sözleşmeli er, uzman çavuş ne kadar maaş alıyor sorusuna da yanıt arıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Göreve yeni başlayan uzman erbaş maaşları değişkenlik gösterebilmektedir. Göreve yeni başlayan bir uzman erbaş 4.452 lira ile 4.791 lira arasında maaş almaktadır. Uzman erbaşın maaşı evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek olabilir.

Sözleşmeli er maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...