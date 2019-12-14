PTT personel alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) tarafından 2023 yılına kadar 55 bin kişilik alım yapması planlanıyor. Merakla beklenen başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. PTT kadrolarında personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı son durum nedir? PTT personel alımı başvuru şartları ve kadrolar nasıl? İşte konu ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) tarafından 2023 yılına kadar 55 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi.

Alımların hangi tarihlerde yapılacağı henüz bildirilmesede ilk ilanın 2019 Aralık ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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PTT İLANI NEREDE YAYIMLANACAK?

Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Söz konusu ilanın içeriği, Adaylarda aranacak şartlar, Pozisyonların yerleri ve sayısı, Başvuru zamanı, yeri ve şekli, İstenilecek belgeler, KPSS'den alınması gereken asgari puan, Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar, yer alır.

Şartlar ve diğer detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...