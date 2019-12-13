Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilecek KPSS 2019/7 tercihleri başladı. ÖSYM tarafından 19 Aralık'a kadar alınacak tercihlerin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alımlar, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Ebe, Fizyoterapist, Perfüzyonist gibi kadrolara yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve şartları...

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Tercihler, KPSS-2019/7 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)