Engelli memur alımı konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2019' Aralık ayı içerisinde engelli memur alımı için tercih başvurularının başlayacağı bildirilmişti. Peki, EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin kısa sürede başlaması bekleniyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tarihlerde belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bakan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.