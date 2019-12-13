2019 1 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirdiği bekçi alımlarında sözlü mülakatların ardından sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Peki, Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum nedir? 2019 1 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.