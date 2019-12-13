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  • 13.12.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 17:23

2020 yılında ne zaman yapılacak? MSB personel temin uzman erbaş başvuru şartları nedir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden paylaşılan ilanlarla her yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere on binlerce sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Bu kapsamda 2020 yılında uzman onbaşı ve ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte MSB uzman erbaş genel başvuru şartları...

2020'de uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

2020 yılında uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak? Yeni yılın yaklaşmasıyla yüz binlerce vatandaş MSB personel alımı ilanları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu bağlamda uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuruları da merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor.

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.

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