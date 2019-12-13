2020 yılında uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak? Yeni yılın yaklaşmasıyla yüz binlerce vatandaş MSB personel alımı ilanları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu bağlamda uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuruları da merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor.

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.