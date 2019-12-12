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  • 12.12.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 10:41

: kadro dağılımı ve başvuru şartları

'na personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Ebe, Fizyoterapist, Perfüzyonist gibi kadrolara personel alımı yapılacak. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...

KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı

KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KPSS 2019/7 TERCİHLERİ ME ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS 2019-7 tercih kılavuzu yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercihler, KPSS-2019/7 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

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