PTT KPSS şartsız mülakatla çeşitli kadrolarda 55 bin personel alımı yapacağını duyurdu.Başvuru koşulları ve mülakat şartları hakkında detaylı bilgi haberimizdedir. 2019 PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) 2023 yılına kadar boş olan 55 bin kişilik kadroyu duyuracağını açıklamıştı. Yayımlanan Resmi Gazete'de ise herkesin merakla beklediği personel başvuru şartlarını, gerekli belgeleri ve özel başvuru şartlarını tüm adaylara duyurdu. Peki Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı.

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