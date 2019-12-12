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  • 12.12.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 10:53

55 bin personel alım şartları 'de yayımlandı

55 bin personel alım ilanlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin köklü kurumsal kamu firmalarında biri olan PTT 2019 yılı içerisinde eksik personel ihtiyacını gidermek üzere personel alımı gerçekleştirecek olup kurumun 2023 yılına kadar 55 bin kişilik alım yapması planlanıyor. Bu bağlamda PTT personel alım şartları belli oldu. Yayımlanan ile PTT personel alımına ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler, personelin hak ve sorumlulukları gibi bilgiler duyuruldu. Şimdi ise vatandaşlar 2019 yılı içerisinde yapılması beklenen alımların başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki PTT personel alımı başvuru ve başvuru şartları neler?

PTT 55 bin personel alım şartları Resmi Gazete'de yayımlandı

PTT KPSS şartsız mülakatla çeşitli kadrolarda 55 bin personel alımı yapacağını duyurdu.Başvuru koşulları ve mülakat şartları hakkında detaylı bilgi haberimizdedir. 2019 PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) 2023 yılına kadar boş olan 55 bin kişilik kadroyu duyuracağını açıklamıştı. Yayımlanan Resmi Gazete'de ise herkesin merakla beklediği personel başvuru şartlarını, gerekli belgeleri ve özel başvuru şartlarını tüm adaylara duyurdu. Peki Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı.

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