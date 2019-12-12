Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı süreci devame diyor. Yapılan açıklamaya göre, ön lisans mezunu ve lisans mezunu personel alımı yapılacağı bildirilmişti. İlana başvurular 10 Aralık'ta başladı. Toplam 10 adet yapılacak personel alımına ilişkin tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2019 DİB personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR??

10 Aralık'ta başlayan başvurular 24 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Lisans mezunu 2 prodüktör,

Önlisans mezunu 2, lisans mezunu 2 kameraman,

Ön lisans mezunu 2 montajcı

Ön lisans mezunu 2 ses kayıtçısı.

Başvuru şartları ve sınav detayları için bir sonraki sayfaya geçiniz...