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  • 11.12.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 19:16

Yüz binler bekliyordu! 17 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları...

17 bin 689 personel alımı tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Şimdi sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte na dair detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 personel alımı tercihleriyle ilgili müjdeli haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru tarihlerine ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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