Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 personel alımı tercihleriyle ilgili müjdeli haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru tarihlerine ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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