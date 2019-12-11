Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlara geçtiğimiz ay müjdeyi vermişti. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Şimdi sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olarak vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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