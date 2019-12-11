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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 17:59

Tarih belli oldu! 17 bin 689 personel alımı KPSS 2019/7 başvuru kılavuzu yayımlandı

tarafından 17 bin 689 personel alımının müjdesi bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri gibi pek çok alanda personel alımı yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, başvuru kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz hakkında detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlara geçtiğimiz ay müjdeyi vermişti. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Şimdi sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olarak vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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