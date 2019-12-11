Kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar şimdi Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog alımı başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım yapılacak kadrolar...

17 BİN 689 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.