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  • 11.12.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 16:28

fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı mı?

tarafından 17 bin 689 personel alımının müjdesi bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapılacak. Peki, başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım hakkında son detaylar...

Sağlık Bakanlığı pek çok alanda personel alımı yapacak!

Kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar şimdi Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog alımı başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım yapılacak kadrolar...

17 BİN 689 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

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