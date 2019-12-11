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  • 11.12.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 16:32

2020 yılı engelli memur alım sınavı ne zaman?

tarafından 2020 yılında yapılacak olan EKPS engelli memur alım sınavı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. sınavı 2020 yılında ÖSYM tarafından icra edilecek. 2020 yılında EKPSS sınavı 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. Engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. Peki, EKPSS 2020 ne zaman? EKPSS kura tarihleri belli oldu mu?

2020 yılı EKPSS engelli memur alım sınavı ne zaman?

EKPSS, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Engelli vatandaşların kamu kurumlarına atanması için kuraların ne zaman yapılacağı merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, EKPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? İşte engelli memur atama kura tarihi... ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir.

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EKPSS NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak..

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