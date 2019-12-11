Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. Bu bağlamda PTT yayımladığı yönetmelikte personel alımı ilanı yayımladığında ilanın içeriğinin nasıl olacağını da belirtti. PTT personel alımı ile ilgili kadrolar ve bu kadrolarda istihdam edilecek personeller için asgari mezuniyet şartları açıklandı. Buna göre kadrolar ve mezuniyet şartları haberimizde yer alan tablolarda belirtilmiştir. PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT sözleşmeli personel alımına hakkında başvuru tarihleri açıklanmadı. Fakat yönetmeliğin yayınlanması ile alımın yakın zaman gerçekleştirilmesi bekleniyor. PTT personel alımına dair gelişme ve açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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