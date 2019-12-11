Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uzman erbaş alımları 2020 yılına günler kala en merak edilen soruların başını çekiyor. Jandarma 3. Grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti, kasım ayının sonunda da 4. Grup duyurusu yapılmıştı. Jandarma erbaş alımı için adayların aralık ayı içerisinde seçim aşamasına alınması bekleniyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş (çavuş) Alımı 2020 başvuruları açıklandı mı? 4. Grup uzman erbaş alımı ne zaman?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

2020 Uzman Erbaş alımı hakkında MSB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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