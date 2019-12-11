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  • 11.12.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 15:59

tarihi ne zaman? İşte Jandarma başvuru şartları

Jandarma 7 bin alımı ne zaman? Sorusu için adaylar araştırma yapıyor. ’nin personel temin sayfasında uzman erbaş alımıyla ilgili duyuru açıklaması en fazla ilgilenilenler arasında yer aldı. 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyordu. Şimdi ise Aralık ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların seçim aşamalarına alınması bekleniyor. Aralık ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların seçim aşamalarına alınması bekleniyor. İşte Jandarma uzman erbaş başvuru şartları!

JGK 7 bin personel alacak! İşte Jandarma başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uzman erbaş alımları 2020 yılına günler kala en merak edilen soruların başını çekiyor. Jandarma 3. Grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti, kasım ayının sonunda da 4. Grup duyurusu yapılmıştı. Jandarma erbaş alımı için adayların aralık ayı içerisinde seçim aşamasına alınması bekleniyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş (çavuş) Alımı 2020 başvuruları açıklandı mı? 4. Grup uzman erbaş alımı ne zaman?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

2020 Uzman Erbaş alımı hakkında MSB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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