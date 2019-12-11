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  • 11.12.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 17:58

üzerinden 400 nedir? İşte

iş Kurumu () personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR internet sayfası üzerinden Türkiye'nin en büyük marketler zinciri olan Migros'a personel alımı yapılacak. İŞKUR ilanlarına göre başta , , Gaziantep ve Antalya başta olmak üzere 12 şehirde market elemanı, satış müdürü,beden işçisi, kasiyer, reyon görevlisi ve satış danışmanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz 400 personel alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR aracılığı ile ve migros kariyer'den yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayları için ilan altında linki verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak online başvuru yapabilirsiniz.

Migros Market İŞKUR aracılığı ile 400 personel alımı yapacak!

Migros marketler zinciri, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, İŞKUR e-şube üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Migros, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya baştaolmak üzere 12 şehirde İŞKUR aracılığı ile toplamda en az ilköğretim 400 personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Migros iş başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar… Migros, İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında gıda ve tüketim maddelerini belediye kontrolü altında üreticiden sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve ekonomik fiyatlarla İstanbullulara ulaştırma amacıyla kurulmuştur.

İŞKUR İLE MİGROS PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Migros mağazalarımızda görevlendirilmek üzere; Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmaktadır. En az ilköğretim mezunu, tecrübeli veya tecrübesiz kişiler ilana başvurabilir.

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