Migros marketler zinciri, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, İŞKUR e-şube üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Migros, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya baştaolmak üzere 12 şehirde İŞKUR aracılığı ile toplamda en az ilköğretim 400 personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Migros iş başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar… Migros, İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında gıda ve tüketim maddelerini belediye kontrolü altında üreticiden sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve ekonomik fiyatlarla İstanbullulara ulaştırma amacıyla kurulmuştur.

İŞKUR İLE MİGROS PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Migros mağazalarımızda görevlendirilmek üzere; Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmaktadır. En az ilköğretim mezunu, tecrübeli veya tecrübesiz kişiler ilana başvurabilir.

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