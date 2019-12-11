ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak olan EKPS engelli memur alım sınavı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. EKPSS sınavı 2020 yılında ÖSYM tarafından icra edilecek. 2020 yılında EKPSS sınavı 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. Engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. Peki, EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? EKPSS kura tarihleri belli oldu mu?

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EKPSS NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak..

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