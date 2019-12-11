EKPSS 2019/1 engelli memur kontenjanları ve EKPSS engelli memur ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu anlamda EKPSS kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak. Daha önce yapılan açıklamalarda tercih ve atamanın Aralık ayı içinde olacağı belirtilmişti. Fakat EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak tercihlerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tarihlerde belli olacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Engelliler Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; 2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta alınamaya başlanacak. Atama sayısı ve tercih kılavuzu bilgileri ise 9 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştı

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ