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  • 11.12.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:02

? ÖSYM 2019 yayınlandı mı? Engelli memur alımı...

EKPSS 2019/1 tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur adaylarının kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleneceğini duyurmuştu. ÖSYM'den kılavuz bekleniyor. Peki, ? ÖSYM 2019 yayınlandı mı? Engelli memur alımı ne zaman?

EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman?

EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek EKPSS tercihleri için adayların araştırmaları sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EKPSS atamalarına ilişkin aralık ayının son haftasında kura düzenleneceğini duyurmuştu. Peki, EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? Engelli memur alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin kısa sürede başlaması bekleniyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tarihlerde belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bakan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.

İşte Selçuk'un konu hakkında yaptığı açıklamalar:

Selçuk, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata her alanda engellilerin olduğunu söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anımsatan Selçuk, Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Selçuk, engellilere yönelik hizmetleri medeniyetin ve gelişmişliğin temel bir göstergesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.

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