Bekçilik 2019 1. dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alan bekçilik mülakatları ile ilgili araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen alımların 2019 1. dönem kapsamındaki süreç tamamlanıyor. Son aşama olan sözlü mülakatlar 30 Eylül - 12 Ekim tarihlerinde uygulandı. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından bekçilik sözlü mülakat işlemleri 12 Ekim'de tamamlandı. Sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

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