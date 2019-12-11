Jandarma 7 bin uzman erbaş alımı ne zaman? Sorusu için adaylar araştırma yapıyor. MSB'nin personel temin sayfasında uzman erbaş alımıyla ilgili duyuru açıklaması en fazla ilgilenilenler arasında yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyordu. Şimdi ise Aralık ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların seçim aşamalarına alınması bekleniyor. Aralık ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların seçim aşamalarına alınması bekleniyor. İşte Jandarma uzman erbaş sözleşmeli er başvuru şartları!

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

2020 Uzman Erbaş alımı hakkında MSB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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