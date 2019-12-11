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  • 12.12.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:19

2019/1 engelli memur kontenjanları ne oldu? EKPSS engelli memur alım ataması Aralık ayında mı?

2019/1 engelli memur kontenjanları ve EKPSS engelli memur ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu anlamda EKPSS kılavuzu tarafından açıklanacak. Daha önce yapılan açıklamalarda tercih ve atamanın Aralık ayı içinde olacağı belirtilmişti. Fakat henüz yayınlanmadı ancak tercihlerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tarihlerde belli olacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

EKPSS 2019/1 engelli memur kontenjanları ne oldu?

Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir. En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Konu ile ilgili gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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EKPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Engelliler Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; 2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta alınamaya başlanacak. Atama sayısı ve tercih kılavuzu bilgileri ise 9 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştı

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