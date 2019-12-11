Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir. En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Konu ile ilgili gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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EKPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Engelliler Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; 2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta alınamaya başlanacak. Atama sayısı ve tercih kılavuzu bilgileri ise 9 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştı

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