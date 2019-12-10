2020 yılı Ocak ayına artık sayılı günler kala uzman çavuş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er maaş zamları oldukça merak ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumların bünyesinde çalışan uzman erbaş/çavuşlar ülke güvenliğini sağlamada büyük rol oymaktadır. Asıl olarak sözleşmeli personel statüsünde bulunan uzman erbaşların en güncel maaşı 2019 yılı itibari ile görev yapılan yerin hayati tehlike arz etmesi, aile eş ve çocuk durumuna göre 5 bin TL'ye kadar çıkabilmekte olup en az 2 bin 500 TL olarak ödenmektedir. Merak edilen konuların başında uzman erbaşların maaşlarında 2020 yılı itibari ile bir zam, artış olup olmadığıdır.

2020'DE UZMAN ERBAŞ VE UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2019 yılı itibari ile uzman erbaş maaşlarının 2 bin 500 ile 5 bin arasında olduğu bilinirken 2020 yılı için ise batıda görev yapma, evli ve çocuklu olma durumuna göre en az 3 bin 500, doğuda görev yapma, evli ve çocuklu olma, OHAL tazminatı ve komutanlık maaşı alma durumuna göre ise 5 bin 500 ile 6 bin TL civarında olması mümkündür.

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