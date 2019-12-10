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  • 10.12.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 18:00

Onlarca ye şartsız personel alacak! İşte ilanlar ve kadrolar

üzerinden şartsız onlarca ye personel ve ı yapılacak. İŞKUR son zamanlara ilanlarına hız verdi. Bu bağlamda vatandaşlar İŞKUR'un resmi internet sitesine akın ediyor. 82 belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de verdik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

Onlarca belediyeye KPSS şartsız personel alacak! İşte ilanlar

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 36 belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 82 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor.

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

82 BELEDİYE İŞKUR ÜZERİNDEN İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Adana Karaisali Belediyesi: Beden işçisi aranıyor. Lisans mezunu (bunu biz de anlamlandıramadık)

Antalya Falez: Garson ve temizlikçi aranıyor. İlköğretim veya lise mezunu aranıyor.

Antalya Belseki: Mimar aranıyor.

Aydın NAZBEL: İşletme Sorumlusu. 10 yıl deneyim, mesleki eğitim belgesi şartları var.

Çanakkale Bayramiç: Akaryakıt Pompacısı. Lise mezunu şartı var.

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