İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 36 belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 82 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor.

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82 BELEDİYE İŞKUR ÜZERİNDEN İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Adana Karaisali Belediyesi: Beden işçisi aranıyor. Lisans mezunu (bunu biz de anlamlandıramadık)

Antalya Falez: Garson ve temizlikçi aranıyor. İlköğretim veya lise mezunu aranıyor.

Antalya Belseki: Mimar aranıyor.

Aydın NAZBEL: İşletme Sorumlusu. 10 yıl deneyim, mesleki eğitim belgesi şartları var.

Çanakkale Bayramiç: Akaryakıt Pompacısı. Lise mezunu şartı var.

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