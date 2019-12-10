Türkiye İş Kurumu 35 il-ilçe belediyenin ve 15 kamu kurumunun personel alım ilanını yayınladı. İlanlara göre toplamda 50 resmi kurum, İŞKUR aracılığı ile farklı mesleklerden ve farklı öğrenim düzeylerinden KPSS'li ve KPSS'siz olarak tam 2650 personel alımı yapacak. Haber içeriğinde hangi kamu kurumunun ve belediyenin personel-işçi alımı yaptığına dair liste verilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Aşağıda belirtilen belediyelerin ve çeşitli kamu iştiraklerinin iş ilanlarına ulaşmak için takvim.com.tr'yi takip edin

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Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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