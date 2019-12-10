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  • 10.12.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:19

35 Belediye ve 15 Kamu kurum şartsız alım yapacak! İşte 2650 başvuru şartları

aracılığı ile personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda 15 kamu kurumu ve 35 belediye için şartsız personel alımı yapılacak. Binlerce işçi alımı müracaat şartları ise fazlaca merak ediliyor. Yapılacak olan personel alımları KPSS'li ve olarak yapılacak olup, birçok meslek gurubundan ve en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacaktır. Bu bağlamda il-ilçe belediyeleri 350 işyar-işçi ve çeşitli kamu kurumları 2300 olmak üzere toplamda 2 bin 650 personel alımı yapacaktır. Personel alımı icra eden kamu kurumlarının ve belediyelerin adları haberimizde verilmiştir. İşte İŞKUR 2650 başvuru şartları

35 Belediye 15 Kamu kurumu için personel alınacak!

Türkiye İş Kurumu 35 il-ilçe belediyenin ve 15 kamu kurumunun personel alım ilanını yayınladı. İlanlara göre toplamda 50 resmi kurum, İŞKUR aracılığı ile farklı mesleklerden ve farklı öğrenim düzeylerinden KPSS'li ve KPSS'siz olarak tam 2650 personel alımı yapacak. Haber içeriğinde hangi kamu kurumunun ve belediyenin personel-işçi alımı yaptığına dair liste verilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Aşağıda belirtilen belediyelerin ve çeşitli kamu iştiraklerinin iş ilanlarına ulaşmak için takvim.com.tr'yi takip edin

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Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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