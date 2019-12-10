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  • 10.12.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:59

2020 yılı , uzman onbaşı ve sözleşmeli er maaş mı ne kadar?

2020 yılı Ocak ayına artık sayılı günler kala , uzman onbaşı ve sözleşmeli er maaş ları oldukça merak ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumların bünyesinde çalışan uzman erbaş/çavuşlar ülke güvenliğini sağlamada büyük rol oymaktadır. Asıl olarak sözleşmeli personel statüsünde bulunan uzman erbaşların en güncel maaşı 2019 yılı itibari ile görev yapılan yerin hayati tehlike arz etmesi, aile eş ve çocuk durumuna göre 5 bin TL’ye kadar çıkabilmekte olup en az 2 bin 500 TL olarak ödenmektedir. Merak edilen konuların başında uzman erbaşların maaşlarında 2020 yılı itibari ile bir zam, artış olup olmadığıdır.

2020 yılı uzman erbaş maaşları kaç para olacak ?

2020 yılı uzman erbaş maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. Uzman erbaş maaşları zamla birlikte ne kadar olduğunun detaylarını sizler için araştırdık. TSK bünyesinde görev yapan diğer tüm askeri personele ödenen maaşlar 18 Nisan 2018 tarihinde 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında TSK personelinin maaşlarına net olarak 400 TL civarında bir zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre doğuda görev yapan bir uzman çavuş 6 bin ile 6 bin 500 ₺ arasında maaş alırken zamlı olarak bu tutar 6.360 ₺ ile 6.890 ₺ arasında artmıştır.

2020'DE UZMAN ERBAŞ VE UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2019 yılı itibari ile uzman erbaş maaşlarının 2 bin 500 ile 5 bin arasında olduğu bilinirken 2020 yılı için ise batıda görev yapma, evli ve çocuklu olma durumuna göre en az 3 bin 500, doğuda görev yapma, evli ve çocuklu olma, OHAL tazminatı ve komutanlık maaşı alma durumuna göre ise 5 bin 500 ile 6 bin TL civarında olması mümkündür.

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