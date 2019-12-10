2020 yılı uzman erbaş maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. Uzman erbaş maaşları zamla birlikte ne kadar olduğunun detaylarını sizler için araştırdık. TSK bünyesinde görev yapan diğer tüm askeri personele ödenen maaşlar 18 Nisan 2018 tarihinde 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında TSK personelinin maaşlarına net olarak 400 TL civarında bir zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre doğuda görev yapan bir uzman çavuş 6 bin ile 6 bin 500 ₺ arasında maaş alırken zamlı olarak bu tutar 6.360 ₺ ile 6.890 ₺ arasında artmıştır.

2020'DE UZMAN ERBAŞ VE UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2019 yılı itibari ile uzman erbaş maaşlarının 2 bin 500 ile 5 bin arasında olduğu bilinirken 2020 yılı için ise batıda görev yapma, evli ve çocuklu olma durumuna göre en az 3 bin 500, doğuda görev yapma, evli ve çocuklu olma, OHAL tazminatı ve komutanlık maaşı alma durumuna göre ise 5 bin 500 ile 6 bin TL civarında olması mümkündür.

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